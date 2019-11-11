В Казани мужчину, избившего полицейского, наказали штрафом в 20 тысяч

В Казани суд вынес наказание 28-летнему местному жителю, который, будучи в пьяном состоянии, избил сотрудника полиции возле бара. За нападение на представителя власти мужчина получил штраф в 20 тысяч.

Инцидент произошел вечером 8 декабря 2018 года возле бара на улице Копылова. Установлено, что 28-летний Александр Агеев в состоянии алкогольного опьянения дважды ударил сотрудника полиции в голову и грудь, а также нанес один удар ногой в пах.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура РТ.

Ранее в Татарстане рецидивисту, ударившему полицейского по лицу, дали 2 года колонии.