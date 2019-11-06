В Татарстане рецидивисту, ударившему полицейского по лицу, дали 2 года колонии

В Ютазинском районе Татарстана приговорили к новому сроку ранее судимого 25-летнего мужчину за применение насилия в отношении представителя власти.

5 сентября пьяный молодой человек во дворе своего дома в поселке Уруссу ударил сотрудника полиции по лицу. Силовик в это время находился при исполнении служебных обязанностей — он прибыл туда в составе следственно-оперативной группы для проверки сообщения о преступлении, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Подсудимый признал вину. С учетом рецидива преступлений суд приговорил мужчину к 2 годам колонии строгого режима.