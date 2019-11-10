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В Россию завезли гиперкар Apollo IE за 160 млн рублей

22:32, 10.11.2019 1
В Россию завезли гиперкар Apollo IE за 160 млн рублей
Фото: vk.com/tipkhimki

В аэропорту Шереметьево очевидцы засняли гиперкар Apollo Intensa Emozione (IE). Машина, выпущенная тиражом всего в 10 экземпляров, оценивается в 2,3 млн евро (более 160 млн рублей).

Как отмечает издание motor.ru, автомобиль получил атмосферный 6,3-литровый двигатель V12, созданный Autotecnica Motori специально для гиперкара. Его мощность составляет 780 л/с, а крутящий момент достигает 760 Нм.

Также купе Apollo IE может похвастаться шестиступенчатой секвентальной трансмиссией Hewland.

Издание подчеркивает, что автомобиль мог оказаться в грузовом терминале Шереметьево только транзитом и предназначаться для покупателя из другой страны.

Напомним, что в 2018 году фиксировался рост продаж люксовых автомобилей, но в этом году наблюдалось их планомерное снижение.

Авто
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 ноя
    Скока растоможка? И налог на дорогие авто?
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