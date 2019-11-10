В Россию завезли гиперкар Apollo IE за 160 млн рублей

В аэропорту Шереметьево очевидцы засняли гиперкар Apollo Intensa Emozione (IE). Машина, выпущенная тиражом всего в 10 экземпляров, оценивается в 2,3 млн евро (более 160 млн рублей).

Как отмечает издание motor.ru, автомобиль получил атмосферный 6,3-литровый двигатель V12, созданный Autotecnica Motori специально для гиперкара. Его мощность составляет 780 л/с, а крутящий момент достигает 760 Нм.

Также купе Apollo IE может похвастаться шестиступенчатой секвентальной трансмиссией Hewland.

Издание подчеркивает, что автомобиль мог оказаться в грузовом терминале Шереметьево только транзитом и предназначаться для покупателя из другой страны.

Напомним, что в 2018 году фиксировался рост продаж люксовых автомобилей, но в этом году наблюдалось их планомерное снижение.