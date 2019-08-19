В Роспотребнадзоре рассказали, сколько нужно тратить время школьникам на домашнее задание

Роспотребнадзор РФ рассказал, сколько школьникам нужно времени на подготовку домашнего задания. Ученикам 2-ых и 3-их классов следует тратить на ее выполнение не более 1,5 часов в день.

В 4-5 классах домашнему заданию рекомендуется уделять не менее 2-ух часов в день, в 6-8 классах — 2,5 часа, в 9-11 классах — до 3,5 часов.

Приступать к выполнению заданий лучше всего в 15-16 часов дня, советует Роспотребнадзор. Даже во время домашних занятий рекомендуется не забывать о небольших перерывах и физкультурных минутках, передает ТАСС.

Ранее директор лицея им. Лобачевского КФУ отметила, что многие школьники засиживаются за уроками по причине неправильного распределения времени. Подробнее — в материале «Реального времени».

