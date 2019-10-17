Минфин пообещал исправить неточности, грозившие бизнесу ростом налогов на миллиарды рублей

В Минфине РФ согласились, что принятая в сентябре поправка к Налоговому кодексу грозила бизнесу доначислениями налога на имущество на сотни миллиардов рублей. Работа над корректировкой уже идет, заверил замминистра финансов Илья Трунин.

Речь идет о поправке, расширившей перечень объектов, налог на которые рассчитывается исходя из их кадастровой стоимости. Бизнес уже обращал внимание, что теперь налоги могут резко подняться, поскольку из-за нечеткой формулировки в этот перечень может попасть любой объект.

Как пишет «Коммерсант», юристы убеждены в необходимости четко прописать, к каким объектам может применяться расчет по кадастровой стоимости.

Согласно пояснениям Минфина РФ, определение «иные объекты» в поправке к Налоговому кодексу трактуется по главе 32 того же кодекса, в ней есть подробное перечисление. Однако и в ней присутствует подпункт 6 — «иные здания, строения, сооружения, помещения».

Отсюда следует, что пока спорная поправка может трактоваться максимально широко. Эксперты отмечают, что вопрос взимания налога на имущество остается в ведении регионов, там же и определяют, с каких объектов его платить.