В Башкирии произошел пожар в СИЗО

Сегодня утром произошел пожар в СИЗО-1, расположенном на улице Достоевского, 39 в г. Уфе. Загорелся административный кабинет на втором этаже.

В ликвидации происшествия задействовано 14 единиц техники и 44 человека личного состава МЧС России. Пострадавших нет.

На месте находится начальник регионального главка МЧС Марат Латыпов и врио начальника УФСИН России по Республике Башкортостан Ильнур Адгамов. Ситуация находится на контроле, передает пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, в октябре в Башкирии при пожаре в частном доме погибли три человека.

