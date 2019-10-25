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В Казани за плевок в полицейского оштрафовали 17-летнюю жительницу Удмуртии

11:23, 25.10.2019 1
В Казани за плевок в полицейского оштрафовали 17-летнюю жительницу Удмуртии
Фото: мвд рт

Несовершеннолетняя жительница Удмуртии осуждена в Казани за дебош в отделе полиции «Азино-2» с применением насилия в отношении представителя власти, рассказали «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Девушка была доставлена в полицию 13 июня этого года за появление нетрезвой в общественном месте. Судом установлено — в отделе задержанная расцарапала одному из полицейских шею, ударила по ноге и плюнула ему на форменную одежду.

В суде вину она полностью признала и с учетом позиции гособвинения получила штраф в 5 тысяч рублей.

ПроисшествияОбществоВласть УдмуртияТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    Странно, что вообще не посадили на три года...
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