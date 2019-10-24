Самая длинная пробка в Казани растянулась на 3,3 км

В четверг, 24 октября, самой длинной пробкой в Казани стал затор на проспекте Победы и улице Академика Арбузова. Его длина составила 3,3 км.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пик осложнения пришелся на 19:11, когда был загружен участок от улицы Аграрной до Сибирского тракта. Всего же пробка продержалась 1 час и 40 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов.

В числе самых крупных также пробка на проспекте Ямашева (3,2 км), улицах Залесной (2,5 км), Технической (2,3 км) и Сибирском тракте (2,2 км).