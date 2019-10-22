Элитный алкоголь «Галереи вин» продали на торгах за 1 млн рублей

Конкурсный управляющий казанского ООО «Фирма «Галерея вин» сообщил о результатах торгов по продаже имущества обанкротившейся компании Якова Цейнштейна. Удалось реализовать более 6,7 тысячи единиц алкогольной продукции на 1 млн рублей.

Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, с молотка ушли только два лота.

Напомним, что на торги выставлялось более 13 тыс. единиц алкогольной продукции на общую стоимость 4,4 млн рублей.

Ранее конкурсный управляющий смог взыскать 0,5 млн рублей с владельца компании Якова Цейнштейна. Компания обанкротилась из-за претензий «Татсоцбанка».