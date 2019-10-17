ГИБДД может установить дорожные камеры прямо на патрульных автомобилях

В ГИБДД решили проблему отказа от переносных комплексов фиксации нарушений. Автоинспекция начнет устанавливать новые камеры прямо на патрульные машины.

Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников рассказал, что контроль скорости в транспортном потоке эффективнее борется с нарушениями.

«Это эффективно минимизирует недоверие со стороны населения подвижным комплексам, таких претензий со стороны населения мы будем видеть меньше», — приводит его слова ТАСС.

На выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге, где выступал Черников, были представлены и образцы патрульных машин, оборудованных камерами.

«Оборудование устанавливается на рамку патрульного автомобиля, камеры размещены спереди и сзади, то есть могут снимать и фиксировать на 360 градусов», — добавил он.