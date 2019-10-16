Соцсети: в Казани грузовик с сеном врезался в столб на разделительной полосе
Груженный сеном грузовик врезался в фонарный столб на разделительной полосе дороги. По сообщениям в соцсетях, авария произошла на Оренбургском тракте.
В соцсетях также появилась видеозапись последствий аварии. На записи видно, что в результате ДТП сильно пострадала кабина грузовика. Вероятно, есть пострадавшие — на месте происшествия работает скорая помощь.
Пользователи в соцсетях, в свою очередь, отмечают, что у грузовика могло лопнуть переднее левое колесо из-за перегруза, что могло стать причиной аварии.Происшествия Татарстан
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