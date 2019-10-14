Минниханов утвердил внешний вид медали в честь 100-летия ТАССР

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, утверждающий описание медали «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Документ был подписан в субботу, 12 октября. Согласно ему, медаль будет изготовлена из серебра 925-й пробы. На лицевой стороне будет изображен силуэт Татарстана на карте, от которого отходят лучи. На обратной стороне — номер медали и надпись «100 лет образования ТАССР» на двух языках. С обеих сторон также будет нанесен национальный орнамент.

Все рельефные детали предполагается покрыть золотом 999-й пробы.