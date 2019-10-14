Коммунальщики Казани не выявили сбоев при подготовке к отопительному сезону

Власти Казани отчитались о готовности к зиме. Подготовка к отопительному сезону прошла без сбоев и аварий.

Председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии, что за период пусконаладочных работ на горячую линию комитета поступило более 1,8 тысячи обращений. Еще 15 тысяч обращений поступили в систему «Открытая Казань».

«Несмотря на завершение двухнедельного периода подачи тепла, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании продолжают работать в усиленном режиме, контролируя параметры работы системы теплоснабжения для недопущения сбоев в работе», — добавил Анисимов.

Напомним, что о готовности перейти на зимний режим работы доложили и дорожники столицы Татарстана. Они переключатся на него уже во вторник, 15 октября.