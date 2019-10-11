Наталья Комячилова: «У маленьких фигуристок на слуху больше Загитова, чем Медведева»

Фото: @yaguchi_hochi, @tshashin

Бронзовый призер Альбервиля-1992 в шорт-треке Наталья Комячилова рассказала о трендах среди своих маленьких подопечных, которых она тренирует.

— Кому фигуристки из вашей группы подражают больше — Загитовой или Медведевой?

— Наверное, Загитовой.

— Потому что она все выиграла?

— Наверное. Хотя, думаю, они еще не сильно следят за фигурным катанием, особенно совсем маленькие. Больше следят, конечно, их родители. Но на слуху больше Загитова.

— А как увидеть, что из девочки может получиться новая Загитова или Медведева?

— Это видно по физическому развитию, подготовке: высокие прыжки, резкость, растяжка, — сказала Комячилова.

Напомним, ранее тренер Татьяна Тарасова назвала Загитову потрясающей.