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Наталья Комячилова: «У маленьких фигуристок на слуху больше Загитова, чем Медведева»

08:11, 11.10.2019 1
Наталья Комячилова: «У маленьких фигуристок на слуху больше Загитова, чем Медведева»
Фото: @yaguchi_hochi, @tshashin

Бронзовый призер Альбервиля-1992 в шорт-треке Наталья Комячилова рассказала о трендах среди своих маленьких подопечных, которых она тренирует.

Кому фигуристки из вашей группы подражают больше — Загитовой или Медведевой?

— Наверное, Загитовой.

Потому что она все выиграла?

— Наверное. Хотя, думаю, они еще не сильно следят за фигурным катанием, особенно совсем маленькие. Больше следят, конечно, их родители. Но на слуху больше Загитова.

А как увидеть, что из девочки может получиться новая Загитова или Медведева?

— Это видно по физическому развитию, подготовке: высокие прыжки, резкость, растяжка, — сказала Комячилова.

Напомним, ранее тренер Татьяна Тарасова назвала Загитову потрясающей.

СпортФигурное катание УдмуртияТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 окт
    Алина прошла большие испытания, а такой опыт бесценен!
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