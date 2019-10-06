Татьяна Тарасова: «Загитова — потрясающая, новое платье делает ее сексуальной»

Фото: @yaguchi_hochi, @tshashin

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на турнире Japan Open.

«У нас есть потрясающая Загитова, у нее очень хорошая программа, с которой она справляется, чувствует музыку. Она выросла, просто красавица. Но у нас будет космическое женское одиночное катание, потому что есть Трусова и еще несколько девочек, которые составляют свет мирового фигурного катания. Саша определила своей программой и прыжками развитие фигурного катания на ближайшие сто лет, чем мы можем гордиться, никто в мире до такой планки не дотягивается.

Трусова — это наша гордость! Что касается фанатов, то всегда есть часть болельщиков, которые болеют за ЦСКА, а другие за «Спартак».

Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? У нее потрясающее платье, пускай они на свои платья посмотрят. Они дизайнеры? Или что? Пусть пойдут в театр и обсуждают костюмы балерин, такого же не бывает. Что это такое? Каждый шаг обсуждается, люди не наслаждаются, а выискивают непонятно что. У Загитовой прекрасное платье, которое делает ее очень привлекательной и сексуальной, вытягивает ее, подчеркивает ее достоинства», — сказала Тарасова в беседе со Sport24.

Напомним, Загитова заняла второе место на турнире в Японии, уступив своей соотечественнице Александре Трусовой.