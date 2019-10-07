На 100+ Forum Russia обсудят градостроительные тренды

Какие мастер-планы и стратегии развития нужны современным городам, где находятся точки роста мегаполисов будущего и какими должны стать стандарты градостроительства — на эти вопросы ответят ведущие архитекторы России и мира.

Дискуссия развернется сразу на двух площадках — в рамках секций «Градостроительные тенденции городов будущего» и «Мастер-план города будущего». Среди спикеров — специалисты из Италии, Испании, Германии, Нидерландов, США, Таиланда и России. Концепции комплексного развития территорий Каира, Стамбула, Милана, Сочи, Мехико, Москвы и других городов мира представят Федерико Паролотто (Италия), Хироки Мацура (Нидерланды), Штефан Йентш (Германия), Диру Тадани (США), Анна-София Эренфрид (Испания), Хосе Мария Дe Карденас Домингес-Aдаме (Испания).

Альтернативой генеральным планам застройки городов становятся более гибкие инструменты — стратегические мастер-планы развития территорий, в которых учитывается множество дополнительных параметров — новое видение социально-экономического развития, создание комфортной городской среды, возможность вовлечения в этот процесс местных сообществ и многое другое: «Заменят ли мастер-планы классическую документацию генпланов, какие новые потребности городов должны учитываться при их разработке и какими будут градостроительные стандарты будущего — эти вопросы станут предметом обсуждения специалистов высочайшего класса», — отметила руководитель рабочей группы Оргкомитета 100+ Forum Russia Вера Белоус.

Одной из главных тем станут современные тренды градостроительства — ориентированность городской среды на комфорт для разных целевых аудиторий и ее потенциал, который закладывается уже на этапе проектирования: «В наше время больше нет смысла обсуждать архитектуру как отдельную независимую деятельность в стиле «конкурса красоты». Архитектура нашего времени и ближайшего будущего должна решать несколько важных задач в городской среде: работать с массовой миграцией в городские районы, делать здания экологически благоприятными, работать с большим количеством существующих строительных активов и способствовать тому, чтобы здание и прилегающая к нему территория были полезны городу и обществу», — подчеркнул генеральный директор MADMA Urbanism+Landscape Хироки Мацура.

Эксперты также обсудят механизмы глобальных изменений в мегаполисах, возможности стратегической работы с инфраструктурой и инструменты, которые позволяют моделировать городскую среду: «Для нас главное при мастер-планировании — обеспечить качество жизни на территории, будь это новый район либо пространство постсоветского города. Мы работаем по принципам экосистемного урбанизма с параметрической системой KPI — рассчитываем мастер-план с использованием искусственного интеллекта, используя порядка 45 параметров качества среды. Ключевые — это компактность и плотность застройки, транспорт, социальная сфера, экологическая устойчивость, а также, например, достаточность зеленых насаждений, количество общественных пространств на одного человека и так далее. Новые технологии и алгоритмы создают предпосылки перехода от градостроительного проектирования к параметризации жилой застройки», — отмечает директор российского офиса CITYTHINKING by EDDEA (CTTK) Тимур Богданенко. Испанское архитектурное бюро реализовало множество проектов в Латинской Америке, Северной и Центральной Африке, Европе и России. В рамках секции архитекторы бюро представят стратегию развития и повышения качества жизни локальных территорий.

Регистрация на VI Международный форум и выставку высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia открыта по ссылке: http://www.forum-100.ru