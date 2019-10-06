В «Билайне» произошла утечка данных клиентов домашнего интернета

«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета.

Таким образом, в компании частично подтвердили недавнюю информацию в анонимных телеграм-каналах о попавших в открытый доступ данных 8 млн пользователей «Билайна».

Точный объем данных в компании не назвали, но подчеркнули: база датирована 2017 годом и большая часть информации в ней уже устарела. Утечку зафиксировали еще в 2017 году, виновных лиц привлекли к ответственности, передает ТАСС.

В компании добавили, что сейчас база клиентов домашнего интернета «Билайна» насчитывает 2,5 млн, а не 8 млн пользователей.

Напомним, на этой неделе в СМИ также освещалась утечка данных клиентов Сбербанка. В банке рассказали, что похитили данные только 200 клиентов, а виновного сотрудника банка уже обнаружили.

