Ущерб из-за незаконной вырубки леса в Мамадышском районе Татарстана составил 5 млн рублей

Прокуратура Мамадышского района обнаружила незаконную вырубку леса на территории Урманчеевского сельского поселения в ходе выездной проверки в июле 2019 года.

Признаки вырубки выявлены на 26-м и 36-м выделах квартала №32, которые являются особо защитными участками лесов. Там же есть объекты незавершенного строительства. Зная об этом, работники ГКУ «Камское лесничество» не приняли мер к пресечению незаконных действий. Ущерб составил почти 5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В итоге были возбуждены два уголовных дела — «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере» и «Халатность». В адрес министра лесного хозяйства РТ внесено представление об устранении нарушений лесного законодательства. В ведомстве создали комиссию по обследованию мест рубок лесных насаждений, начата инвентаризация всех отчужденных земель лесного фонда на территории района. По итогам комиссионного обследования будет решаться вопрос об изъятии земель лесного фонда у недобросовестных пользователей в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что чиновники Минлесхоза Татарстана продали лесные насаждения, запрещенные к рубке. В отношении них возбудили уголовное дело.