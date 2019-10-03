Симоньян связала слова Навального о «чучундриках» с его «неудержимым старением»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова Алексея Навального о «чучундриках» и «свинобомжах». В таких выражениях оппозиционный политик отреагировал на публикацию в Twitter, где сравнивалось количество просмотров прямого эфира RT о митинге в Москве 29 сентября и прямой трансляции на канале «Навальный Live».

— Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким. Чучундрики и свинобомжи. Напомнило покойного батьку Кондрата (бывшего губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко, — прим. ред.) с его незабвенными «сионистами и курощупами», — заявила Симоньян.

Она добавила, что «боброедка» все же было как-то метафоричнее, передает RT.

Митинг в поддержку политзаключенных в Москве прошел 29 сентября и, по данным МВД, собрал около 20 тысяч человек.