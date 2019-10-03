Для сохранения стоимости проезда перевозчики Казани просят 900 млн из бюджета

Фото: Антон Журавлев

Созданная в конце августа Ассоциация автотранспортных предприятий Казани сегодня подтвердила намерение просить у городских властей около миллиарда рублей для сохранения стоимости проезда на прежнем уровне.

— Мы сейчас ведем переговоры с руководством города и предлагаем заложить в бюджет 900 млн рублей. Компенсация за перевозку льготных категорий граждан должна быть полной, не 18 рублей, а 27 рублей. И тогда не будет необходимости повышать тариф за проезд, — подчеркнул председатель Ассоциации Сергей Темляков.

Обосновывая необходимость заложить в бюджете эту сумму расходов, перевозчики сослались на большие убытки — более миллиарда рублей за 2018 год. Корень проблемы, по их словам, в том, что нынешний тариф составляет не 27, а 22 рубля. Поскольку компенсация за перевозку льготников составляет всего 18 рублей. Поэтому в сентябре транспортники выступили с заявлением о необходимости поднять стоимость проезда в автобусах сразу в полтора раза — до 40 рублей при наличном расчете.

