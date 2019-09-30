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В Казани женщина ударила полицейского заколкой для волос, дело в отношении нее направили в суд

13:57, 30.09.2019
В Казани женщина ударила полицейского заколкой для волос, дело в отношении нее направили в суд
Фото: realnoevremya.ru

В Вахитовский суд Казани направили уголовное дело 35-летней женщины, которая обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По версии следствия, вечером 25 мая обвиняемая громко ругалась в парке на ул. Дзержинского. Проходивший рядом полицейский сделал женщине замечание. В ответ на это она ударила стража порядка ногой в пах, после чего выхватила из сумки металлическую заколку для волос и нанесла ему удар в голову.

Свою вину женщина полностью признала, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Происшествия Татарстан
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