В Казани женщина ударила полицейского заколкой для волос, дело в отношении нее направили в суд

В Вахитовский суд Казани направили уголовное дело 35-летней женщины, которая обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По версии следствия, вечером 25 мая обвиняемая громко ругалась в парке на ул. Дзержинского. Проходивший рядом полицейский сделал женщине замечание. В ответ на это она ударила стража порядка ногой в пах, после чего выхватила из сумки металлическую заколку для волос и нанесла ему удар в голову.

Свою вину женщина полностью признала, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.