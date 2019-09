Facebook выпустит многопользовательскую игру в виртуальной реальности

Facebook анонсировала выход игры для VR (виртуальной реальности). Это многопользовательский проект в формате открытого мира.

Как сообщает компания в своем пресс-релизе, пользователи смогут «общаться, играть и смотреть фильмы» благодаря очкам виртуальной реальности Oculus Quest.

Производитель VR-очков Oculus также опубликовал анонс в своем Twitter.

Introducing @facebook Horizon, a New Social VR World Coming to #OculusQuest and the Rift Platform in 2020 #OC6 // https://t.co/Xfrzmh2TSW pic.twitter.com/mNvOOctFUA