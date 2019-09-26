Facebook выпустит многопользовательскую игру в виртуальной реальности

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Facebook анонсировала выход игры для VR (виртуальной реальности). Это многопользовательский проект в формате открытого мира.

Как сообщает компания в своем пресс-релизе, пользователи смогут «общаться, играть и смотреть фильмы» благодаря очкам виртуальной реальности Oculus Quest.

Производитель VR-очков Oculus также опубликовал анонс в своем Twitter.

Кроме того, компания анонсировала новые возможности очков виртуальной реальности Oculus Quest. Наиболее важным из представленных обновлений является возможность устройства напрямую считывать движения рук игрока. Ранее это было возможно только при использовании дополнительных приборов, которые пользователь должен был держать в руках.