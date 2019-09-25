Жительница Казани получила условный срок за кражу денег у ветерана войны

В Казани суд признал 36-летнюю жительницу виновной в совершении кражи, с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Как установлено судом, в июне 2017 года женщина, находясь в одном из отделений банка в Казани, увидела на столе кассира-операциониста кошелек, который принадлежал ветерану Великой Отечественной войны.

Убедившись, что за ней никто не наблюдает, злоумышленница похитила кошелек и скрылась с места преступления. Она украла у ветерана 70 тыс. рублей.

Свою вину женщина не признала.

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее в Казани арестовали гражданина Сирии, который украл деньги у знакомого под видом помощи в оплате учебы.

