«Татмедиа» потратит 271,6 млн рублей на модернизацию своих телеканалов для вещания в формате HD

АО «Татмедиа» потратит 271,6 млн рублей на модернизацию своих телеканалов для вещания в формате HD. Информация о закупке появилась 23 сентября, итоги аукциона по выбору подрядчика подведут 11 октября.

Указанная сумма включает в себя стоимость оборудования для вещания, монтажа телевизионных комплексов (включая пусконаладку и ввод в эксплуатацию), программное обеспечение и т. д., следует из технического задания, опубликованного на сайте госзакупок.

Целью закупки является обеспечение работы каналов в едином формате HD 16:9 через имеющиеся среды телевещания, достижение технического качества производимого контента до уровня обмена с республиканскими и федеральными телеканалами, обеспечение надежного и бесперебойного вещания каналов в имеющиеся среды распространения в HD- и SD-форматах, унификация оборудования аппаратных и обеспечения стандартизованных подходов к управлению и обслуживанию.

Оборудование должны получить телеканалы в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Лениногорске, Заинске, Буинске, Высокой горе, Бавлах, Нарлате, Сабах, Мамадыше, Актаныше, Апастово, Пестрецах и Муслюмово.