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Минниханов рассказал о планах построить в Татарстане 4 футбольных манежа

11:48, 25.09.2019
Минниханов рассказал о планах построить в Татарстане 4 футбольных манежа

Президент Татарстана Рустам Минниханов поведал о запланированном строительстве четырех крытых футбольных манежей в республике. Два из них появятся в Казани и по одному в Нижнекамске и Набережных Челнах.

«После проведения в прошлом году чемпионата мира по футболу этот вид спорта набирает все большую популярность среди детей. С учетом короткого летнего сезона нами принято решение о строительстве четырех крытых футбольных манежей. В Казани два манежа, по одному в Набережных Челнах и Нижнекамске. В каждом из них появятся спортивные школы», — сказал руководитель республики.

О важности физподготовки населения Минниханов рассказал на послании Госсовету РТ.

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