Иван Дорн «объявил» станцию метро в Казани по-татарски

Украинский певец Иван Дорн «объявил» одну из станции казанского метро на татарском языке.Соответствующее видео он опубликовал в своей соцсети в «Инстаграме».

«Сау булыгыз, ишеклэр ябыла. Килэсе тукталыш — «Кэжэ бистэсе» станциясе», — произнес исполнитель слова диктора в казанском транспорте.

В настоящее время данное видео, опубликованное в сторис, недоступно, но оно успело разойтись по соцсетям.

Ранее в соцсетях появилось видео, как в Набережных Челнах иномарка забралась колесами на стоящую у обочины машину.

