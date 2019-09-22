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Иван Дорн «объявил» станцию метро в Казани по-татарски

07:17, 22.09.2019 1
Иван Дорн «объявил» станцию метро в Казани по-татарски
Фото: wikipedia.org Надежда Казакова

Украинский певец Иван Дорн «объявил» одну из станции казанского метро на татарском языке.Соответствующее видео он опубликовал в своей соцсети в «Инстаграме».

«Сау булыгыз, ишеклэр ябыла. Килэсе тукталыш — «Кэжэ бистэсе» станциясе», — произнес исполнитель слова диктора в казанском транспорте.

В настоящее время данное видео, опубликованное в сторис, недоступно, но оно успело разойтись по соцсетям.

Ранее в соцсетях появилось видео, как в Набережных Челнах иномарка забралась колесами на стоящую у обочины машину.

ТехнологииМедиаОбщество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 22 сен
    Ну и что ?
    Чему радоваться ?
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