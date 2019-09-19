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Забойщик свиней воткнул в себя нож

23:58, 19.09.2019
Забойщик свиней воткнул в себя нож
Фото: pixabay.com

Госинспекция труда в Башкирии начала расследование несчастного случая, произошедшего с работником сельхозпредприятия ООО «Хладобойня Строгонов» во время исполнения им служебных обязанностей.

Пять дней назад, 14 сентября, при разделке свиных туш в убойном цехе 35-летнему забойщику скота в правую сторону грудной клетки воткнулся нож. Пострадавший госпитализирован в Мелеузовскую ЦРБ.

Обстоятельства случившегося выясняются, сообщается на сайте ведомства.

Ранее несчастный случай произошел с работником башкирского КФХ — он погиб под трактором.

Происшествия Башкортостан
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