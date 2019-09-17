Отчим Кокорина наехал на журналиста у колонии в Белгородской области

Отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов проехал на автомобиле по ноге журналиста, ожидающего выхода братьев Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева у колонии в Белгородской области.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении него административный протокол о нарушении правил дорожного движения, пишет ТАСС.

По данным агентства, Логинов сдавал на своем автомобиле назад и проехал по ноге одного из журналистов. Его осмотрели врачи и сделали укол.

Сегодня Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу после четырех месяцев заключения.