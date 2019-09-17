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Отчим Кокорина наехал на журналиста у колонии в Белгородской области

09:35, 17.09.2019 1
Отчим Кокорина наехал на журналиста у колонии в Белгородской области
Фото: realnoevremya.ru

Отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов проехал на автомобиле по ноге журналиста, ожидающего выхода братьев Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева у колонии в Белгородской области.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении него административный протокол о нарушении правил дорожного движения, пишет ТАСС.

По данным агентства, Логинов сдавал на своем автомобиле назад и проехал по ноге одного из журналистов. Его осмотрели врачи и сделали укол.

Сегодня Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу после четырех месяцев заключения.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 сен
    ничего делать журналистам там. сами виноваты лезут под машины. щаехал нет . кто знает . пиар все это. журналисты писали бы и показали бы реальные проблемы народа.
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