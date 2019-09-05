Porsche показал первый электромобиль

Немецкий автопроизводитель Porsche показал первый серийный электромобиль бренда. На презентациях в Германии, Канаде и Китае были представлены модели Taycan Turbo и Taycan Turbo S.

Максимальная скорость обеих версий составляет 260 км/ч, сообщает пресс-служба компании.

Емкость батареи, размещенной под полом салона, у обоих машин составляет 93,4 кВт*ч. При этом Taycan Turbo сможет проехать на одном заряде 450 км, а Turbo S 412 км.

В Porsche отмечают, что Taycan — первый электромобиль с напряжением системы питания 800 В вместо стандартных 400 В. Благодаря этому машина быстро заряжается: для пробега 100 км — за 5 минут. При максимальной зарядной мощности в 270 кВт батарея Taycan заряжается с 5 до 80% за 22,5 минуты.

По данным «Ведомостей» в России Turbo S будет стоить 12,9 млн рублей, а Turbo — 10,6 млн рублей.