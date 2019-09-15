Соцсети: в ДТП на трассе между Марий Эл и Татарстаном погиб мотоциклист

Мотоциклист погиб в аварии, произошедшей на трассе Казань — Йошкар-Ола. Видеозапись последствий аварии появилась сегодня в социальных сетях.

В сообщениях в соцсетях сказано, что авария произошла этой ночью. Судя по видео, произошло столкновение мотоцикла с грузовиком, при этом в результате аварии движение на трассе оказалось затруднено. Пользователи уточняют, что ДТП произошло в 11 километрах от Казани.

Напомним, в августе в Казани мотоциклист сбил насмерть пожилого мужчину и наехал на металлическое ограждение.

