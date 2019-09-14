В Уфе у пожилой женщины похитили деньги и драгоценности после «снятия порчи»

В полицию Уфы обратилась 77-летняя женщина, заявившая о хищении у нее крупной суммы денег и драгоценностей.

Выяснилось, что накануне днем к потерпевшей домой пришли две неизвестные женщины, которые пояснили пенсионерке, что на нее «наведено проклятие» и предложили снять с нее порчу. Женщина согласилась, однако после проведенного ритуала у нее пропали драгоценности и 22 тысячи рублей наличными. По факту случившегося завели уголовное дело о мошенничестве в значительном размере, передает пресс-служба башкирского МВД.

Напомним, в августе в соседнем Татарстане отправили под стражу женщину, «заработавшую» более 2 млн рублей на «ритуалах очищения».

