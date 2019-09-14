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Происшествия

При ЧП на армейских складах в Казахстане пострадали четверо военнослужащих

06:52, 14.09.2019
При ЧП на армейских складах в Казахстане пострадали четверо военнослужащих
Фото: pxhere.com

Четверо военнослужащих получили ранения в результате хлопка, произошедшего во время работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов в городе Арыс (Казахстан).

Как говорится в сообщении Министерства обороны Казахстана, работы были плановыми, все участвовавшие военнослужащие проходят службу по контракту. Пострадавших доставили военным бортом в военный клинический госпиталь министерства обороны РК.

В министерстве также подчеркнули, что произошедшее ЧП никак не угрожает безопасности мирных жителей.

Происшествия
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