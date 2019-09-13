В отделениях «Почты России» начали собирать биометрические данные россиян

«Почта Банк» начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России» нового формата (всего их около 400).

На данный момент необходимым оборудованием оснащено одно отделение в Москве. До конца этого года банк начнет масштабирование проекта на более чем 240 почтовых отделений нового формата, пишет РБК.



Ранее СМИ сообщили, что биометрия в банках оказалась непопулярна у россиян. За год и месяц существования Единой биометрической системы (ЕБС) с ее помощью клиенты совершили только 1,5 тыс. банковских операций. Сама система хранит в себе данные около 10 тысяч пользователей.