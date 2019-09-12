Honda представила новый электромобиль, с которым можно поговорить

Серийную версию Honda e — электромобиля нового поколения представила на Международном автосалоне во Франкфурте компания Honda. Машина оснащена высокопроизводительным электромотором мощностью 154 л.с., выдающим крутящий момент до 315 Нм. А одна из самых компактных батарей в своем сегменте емкостью 35,5 кВт*ч гарантирует внушительный запас хода до 220 км на одной зарядке.

Традиционные боковые зеркала в авто заменила система Side Camera Mirror System. Работу мультимедийных систем обеспечивает приборная панель, представленная двойным 12,3-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем. Благодаря этому автомобиль выглядит футуристично как снаружи, так и внутри.

Коммуникативные сервисы и приложения, доступные через интерфейс сенсорного экрана, можно также активировать при помощи голосовых команд. Автомобиль распознает наиболее частые запросы, создавая впечатление естественного общения. Чтобы поговорить с авто, необходимо произнести: «Оk, Honda», а затем задать вопрос или озвучить просьбу, сообщается на официальном сайте концерна.

С помощью мобильного приложения можно на расстоянии управлять климат-контролем, найти электромобиль на парковке и получить детальный отчет о состоянии автомобиля.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовится законопроект о налоговых льготах для производителей электротранспорта.