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УЕФА создаст новый турнир — Лига конференций

22:57, 11.09.2019
УЕФА создаст новый турнир — Лига конференций
Фото: pixabay.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назовет третий еврокубковый турнир Лигой конференций

Он должен стартовать с сезона 2021/2022, сообщает «Газета.ру».

О планах создать новый турнир было объявлено 2 декабря 2018 года. Он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2) и будет проводиться по той же схеме, что и Лига чемпионов и Лига Европы. Победитель получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.

СпортФутбол
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