В Уфе отечественные автомобили подорожали на 16%

Аналитики Avito рассказали, машины каких стран предпочитают российские автомобилисты: в целом по стране большинство автолюбителей выбирают для себя бюджетные отечественные марки — они составляют почти 40% продаж. В то же время на втором месте по популярности находятся японские машины (около 16% продаж), которые являются самыми дорогими среди автопроизводителей всех стран. Из общего ряда выбиваются Москва и Санкт-Петербург, где популярнее всего немецкие авто (22% и 21% продаж соответственно).

Стоит отметить, что самая большая доля продаж отечественных машин — на родине АвтоВАЗа, в Тольятти. Там российские авто занимают 64% рынка. В соседних городах Поволжья они составляют чуть меньше половины всех продаж. При этом дороже всего отечественные автомобили стоят также в Тольятти (в среднем 200 000 рублей), а цены на них сильнее всего поднялись за год в Барнауле (на 22%) и Уфе (на 16%).

Кстати, в Казани наиболее популярными автомобилями являются отечественные. Их доля в продажах за второй квартал 2019 года составила 35,7% и выросла на 0,26% по сравнению с прошлым годом.

