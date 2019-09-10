Сбор на утилизацию автомобилей останется в пределах 1,5—2 процентов

Утилизационный сбор даже при увеличении ставок в стоимости автомобилей останется в пределах 1,5—2%.



«Утилизационный сбор — мера, направленная в первую очередь на обеспечение экологической безопасности транспорта и снижение вредного воздействия на окружающую среду от утилизации транспортных средств. Его планирующаяся индексация обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля», — сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (цитата по ТАСС).

Ранее Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили с 1 января. Ставка сбора может в среднем вырасти на 80%. Для легковых автомобилей сбор в среднем может увеличиться на 110%.