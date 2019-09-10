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Госсовет Удмуртии перенес заседание из-за попытки самоубийства ученого

12:04, 10.09.2019
Госсовет Удмуртии перенес заседание из-за попытки самоубийства ученого
Фото: izhlife.ru / Сергей Грачев

Госсовет Удмуртии отменил запланированное на сегодня заседание. Шестнадцатая сессия парламента республики пройдет 24 сентября.

Как сообщает пресс-служба Госсовета УР, депутаты проголосовали за перенос заседания.

Телеканал РЕН ТВ утверждает, что пытавшийся покончить с собой мужчина скончался.

СМИ опубликовали первые снимки с места происшествия. Как отмечает портал izhlife.ru, на месте работали следователи, криминалисты, полицейские и пожарные. Также к зданию парламента прибыли руководители силовых ведомств, а также премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.


Напомним, что сегодня перед зданием Госсовета Удмуртии мужчина пытался убить себя. По предварительным данным, это был директор Института человека УдГУ Альберт Разин. Он попал в больницу со 100-процентным ожогом тела.

ПроисшествияОбществоВласть Удмуртия
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