Госсовет Удмуртии перенес заседание из-за попытки самоубийства ученого

Госсовет Удмуртии отменил запланированное на сегодня заседание. Шестнадцатая сессия парламента республики пройдет 24 сентября.

Как сообщает пресс-служба Госсовета УР, депутаты проголосовали за перенос заседания.

Телеканал РЕН ТВ утверждает, что пытавшийся покончить с собой мужчина скончался.

СМИ опубликовали первые снимки с места происшествия. Как отмечает портал izhlife.ru, на месте работали следователи, криминалисты, полицейские и пожарные. Также к зданию парламента прибыли руководители силовых ведомств, а также премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.



Напомним, что сегодня перед зданием Госсовета Удмуртии мужчина пытался убить себя. По предварительным данным, это был директор Института человека УдГУ Альберт Разин. Он попал в больницу со 100-процентным ожогом тела.

