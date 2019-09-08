Новости общества

20:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане закончилось голосование на выборах в Госсовет

20:00, 08.09.2019
В Татарстане закончилось голосование на выборах в Госсовет
Фото: realnoevremya.ru

В Республике Татарстан в 20.00 закончилось голосование на выборах.

Избирательные участки закончили свою работу.

На 18.00 явка на выборах в Госсовет республики составила 58,10%.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров