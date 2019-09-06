КХЛ. «Нефтехимик» сыграет в Москве против ЦСКА, «Торпедо» встретится с «Локомотивом»
Сегодня в Континентальной хоккейной лиге пройдет очередной игровой день.
Нижнекамский «Нефтехимик» сыграет против московского ЦСКА в гостях. Начало встречи — 19.30 мск.
Центральный матч дня состоится в Москве, где сразятся две столичные команды: «Динамо» — «Спартак».
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Автомобилист» — СКА — 0:0 (1 период)
«Металлург» Мг — «Витязь» — 0:1 (1 период)
«Локомотив» — «Торпедо» — 19.00
«Сочи» — «Динамо» Минск — 19.30
ЦСКА — «Нефтехимик» — 19.30
«Авангард» — «Северсталь» — 19.30
«Динамо» Москва — «Спартак» — 19.30
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