«Яндекс»: в Казани утренняя пробка на Космонавтов продержалась больше двух часов

Пробка на улице Мира, растянувшаяся на 2,8 км стала самой длинной в Казани за сегодня. Однако дольше всех продержался затор на улицах Аграрная и Космонавтов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пик пробки на Космонавтов пришелся на 08:24. В это время ее длина составляла 2,4 км. При этом движение на участке от проспекта Победы до Советской площади было затруднено в течение 2 часов 10 минут.

Вечером загруженность дорог в столице Татарстана составляла 6 баллов.

В число самых длинных также вошли пробки на проспекте Победы (2,7 км), улицах Рихарда Зорге и Гвардейской (2,1 км) и Тэцевской (1,9 км).