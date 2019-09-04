Porsche представил сегодня свой первый электроспорткар

Сегодня на трех континентах состоялась мировая премьера Porsche Taycan («Порше Тайкан») — первого электроспорткара марки стоимостью в базовой комплектации от $90 тысяч.

Концепт-кар Porsche с полностью электрическим четырехдверным купе впервые был показан на Международном автомобильном салоне во Франкфурте в 2015 году. Основные характеристики автомобиля: максимальная скорость — 250 км/ч, время разгона до 100 км/ч — чуть более 3,5 секунды, мощность электромоторов — около 600 л.с., запас хода — до 500 км.

Места премьеры, по замыслу организаторов, представляют «три вида устойчивой энергетики» и расположены на самых важных рынках сбыта новинки. Так, Ниагарский водопад на границе между американским штатом Нью-Йорк и канадской провинцией Онтарио символизирует гидроэнергетику. Солнечная ферма в Нойхарденберге недалеко от Берлина представляет солнечную энергию, а ветровая электростанция на острове Пинтан, расположенная в китайской провинции Фуцзянь, является метафорой энергии ветра.

Трансляцию события можно увидеть на видеопортале Porshe.

Мероприятие модерируется гонщиком Формулы-1 Марком Уэббером из Берлина, говорится на сайте Porsche.

Напомним, ранее российский концерн «Калашников» провел презентацию нового электрокара на Международном евразийском форуме «Такси». Авто разработано специально для служб такси и каршеринга.