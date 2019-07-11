В Татарстане теленка спасли из лужи битума
Накануне в Набережных Челнах спасатели помогли вытащить теленка из лужи с битумом. Сообщение о происшествии пришло по звонку на номер 112.
По данным МЧС, разлив битума был зафиксирован в водоохранной зоне — в 30 метрах от берега Камы за плотиной Нижнекамской ГЭС. Животное оказалось в луже черной смолы и самостоятельно выбраться не смогло — сотрудникам зонального поисково-спасательного отряда пришлось его откапывать.
Спасенного теленка передали хозяйке. Причину разлива предстоит выяснить другим службам.ПроисшествияОбщество Татарстан
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