В Татарстане теленка спасли из лужи битума

Фото: МЧС России по РТ

Накануне в Набережных Челнах спасатели помогли вытащить теленка из лужи с битумом. Сообщение о происшествии пришло по звонку на номер 112.



По данным МЧС, разлив битума был зафиксирован в водоохранной зоне — в 30 метрах от берега Камы за плотиной Нижнекамской ГЭС. Животное оказалось в луже черной смолы и самостоятельно выбраться не смогло — сотрудникам зонального поисково-спасательного отряда пришлось его откапывать.

Спасенного теленка передали хозяйке. Причину разлива предстоит выяснить другим службам.