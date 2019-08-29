В канун Дня Республики Татарстан «Одноклассники» запустили интерфейс на татарском языке

Интерфейс социальной сети Одноклассники (ОК) стал доступен на татарском языке. Новый язык в меню настроек появился у пользователей десктопной (браузерной) версии ОК. В ближайшее время будут локализованы также мобильная версия и приложения ОК на iOS и Android.

Для татарской версии Одноклассников было переведено более 80 тысяч слов. После того, как пользователь включит новый язык, все оповещения в социальной сети, в том числе по электронной почте, также будут приходить по-татарски.

Сегодня все пользователи ОК в Татарстане получили оповещения о возможности перехода на локальный язык интерфейса.

Примечательно, что татарский язык стал 16-м по счету в интерфейсе Одноклассников, а его запуск произошел в преддверии Дня Республики Татарстан.

Как сообщили представители соцсети, Одноклассники являются одним из самых популярных интернет-ресурсов в Татарстане. Каждый месяц площадку посещают более 1,3 миллиона уникальных пользователей из Татарстана — то есть почти каждый третий житель республики.

