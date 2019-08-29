В канун Дня Республики Татарстан «Одноклассники» запустили интерфейс на татарском языке
Интерфейс социальной сети Одноклассники (ОК) стал доступен на татарском языке. Новый язык в меню настроек появился у пользователей десктопной (браузерной) версии ОК. В ближайшее время будут локализованы также мобильная версия и приложения ОК на iOS и Android.
Для татарской версии Одноклассников было переведено более 80 тысяч слов. После того, как пользователь включит новый язык, все оповещения в социальной сети, в том числе по электронной почте, также будут приходить по-татарски.
Сегодня все пользователи ОК в Татарстане получили оповещения о возможности перехода на локальный язык интерфейса.
Примечательно, что татарский язык стал 16-м по счету в интерфейсе Одноклассников, а его запуск произошел в преддверии Дня Республики Татарстан.
Как сообщили представители соцсети, Одноклассники являются одним из самых популярных интернет-ресурсов в Татарстане. Каждый месяц площадку посещают более 1,3 миллиона уникальных пользователей из Татарстана — то есть почти каждый третий житель республики.
Справка
По данным социологических исследований, на которые ссылается, пресс-служба сервиса, более 7 миллионов человек в мире владеют татарским языком в разной степени или разговаривают на нем. Из них 4,2 миллиона человек проживают в России (по данным переписи 2010 года). Татарский язык называют родным свыше 1,9 миллиона человек. По данным социологических исследований, 93% татар назвали родным татарский.
В 2018/2019 учебном году в рамках предметной области «Родной язык и литература» 277 952 школьников республики (68,61% от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях) изучают татарский язык.
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