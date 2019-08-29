Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе

Летчики пилотажной группы «Первый полет» впервые в России напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание с помощью дымов и специальной системы управления. Это будет сделано в рамках авиасалона МАКС-2019.

«Печать слов в небе мы в России делаем впервые. У нас абсолютно своя разработка, мы пятью самолетами можем печатать слова и символы в воздухе, как принтер печатает на бумаге», — передает ТАСС слова руководителя пилотажной группы Дмитрия Самохвалова.

Самолеты распыляют специальное разогретое масло, которое при остывании в воздухе создает аэрозольное облако белого цвета. Система клапанов регулирует длительность подачи масла, от этого зависит длина оставляемого следа в небе и пробелы между полосами.

Пять самолетов идут рядом на одной скорости, автоматическая система рассчитывает, в какой момент каждому лайнеру нужно выпустить облако масла. С помощью этой разработки можно напечатать в воздухе любой текст.

Руководитель группы отметил, что в мире есть еще две-три пилотажные команды, которые делают что-то похожее.

Напомним, ранее в Казани проходил авиационный праздник «Я выбираю небо!». Гости праздника смогли увидеть показательные выступления летчиков.