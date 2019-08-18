Выставка беспилотников и вылет бомбардировщиков: в Казани прошел праздник «Я выбираю небо»

19:28, 18.08.2019 39
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялся авиационный праздник «Я выбираю небо!». Гости праздника смогли увидеть показательные выступления летчиков. Началась летная программа с шоу легкой авиации. Во второй части праздника в воздух поднялись тяжелые самолеты: стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, а также экспериментальный Ту-214. После этого сложные фигуры в небе исполнила пилотажная группа «Русь» на пяти учебно-боевых самолетах L-39 Albatros.

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