Выставка беспилотников и вылет бомбардировщиков: в Казани прошел праздник «Я выбираю небо»

Сегодня в Казани состоялся авиационный праздник «Я выбираю небо!». Гости праздника смогли увидеть показательные выступления летчиков. Началась летная программа с шоу легкой авиации. Во второй части праздника в воздух поднялись тяжелые самолеты: стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, а также экспериментальный Ту-214. После этого сложные фигуры в небе исполнила пилотажная группа «Русь» на пяти учебно-боевых самолетах L-39 Albatros.
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