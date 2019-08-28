На портале госуслуг можно будет проверить историю автомобиля
В 2020 году на портале госуслуг появится возможность узнать полную историю автомобиля.
Отмечается, что «это будет юридически значимая информация, которая будет влиять на выбор продавца и покупателя».
В дальнейшем личный кабинет водителя на портале даст возможность получать услуги коммерческих организаций. Это может быть запись на техосмотр, приобретение полиса и прочee, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова.
Ранее аналитики «Автостата» сообщили, что средний возраст автовладельцев в России — 37 лет.Авто
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