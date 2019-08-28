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На портале госуслуг можно будет проверить историю автомобиля

20:13, 28.08.2019
На портале госуслуг можно будет проверить историю автомобиля
Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году на портале госуслуг появится возможность узнать полную историю автомобиля.

Отмечается, что «это будет юридически значимая информация, которая будет влиять на выбор продавца и покупателя».

В дальнейшем личный кабинет водителя на портале даст возможность получать услуги коммерческих организаций. Это может быть запись на техосмотр, приобретение полиса и прочee, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова.

Ранее аналитики «Автостата» сообщили, что средний возраст автовладельцев в России — 37 лет.

Авто
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