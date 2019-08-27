ФАС оштрафовала Samsung на 2,5 млн рублей за координацию цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала российскую «дочку» Samsung — ООО «Самсунг электроникс Рус» — на 2,5 млн рублей за координацию цен на гаджеты.

Также к административной ответственности привлечены работники российской «дочки», которые контролировали соблюдение цен на гаджеты у реселлеров, сообщает пресс-служба ФАС.

Напомним, что в апреле Федеральная антимонопольная служба признала Samsung виновной в координации цен на смартфоны и планшеты. По данным ведомства, российская структура корейской компании координировала экономическую деятельность ПАО «ВымпелКом», АО «РТК», АО «Связной Логистика», ООО «Эльдорадо», ООО «МВМ», НАО «Юлмарт», ООО «Мобайл-Логистик», АО «Технопоинт», ООО «Сеть Связной», ООО «Ситилинк», ООО «ДНС Ритейл», ООО «ТЛФ» и ООО «Открытые технологии». Это привело к поддержанию цен на ряд моделей техники Samsung.