Алина Загитова показала тренировку с боксерской грушей и гирями
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала тренировки в спортзале. Фигуристка продемонстрировала, как бьет боксерскую грушу и тягает гири. Заодно рассказала о количестве подходов на каждом из тренажеров, на которых тренируется, сообщил sport-express.ru.
- Упражнение на пресс — 3 подхода по 20 раз;
- упражнения с гирей — 3−4 подхода по 15−20 раз;
- упражнение на плечевой пояс и руки — 3 подхода по 10−15 раз;
- бокс с грушей.
Общество
???? Загитова готовится к новому сезону pic.twitter.com/P6sHWaatnO— Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 20, 2019
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