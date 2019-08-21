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Алина Загитова показала тренировку с боксерской грушей и гирями

13:08, 21.08.2019 1
Алина Загитова показала тренировку с боксерской грушей и гирями
Фото: info.cz

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала тренировки в спортзале. Фигуристка продемонстрировала, как бьет боксерскую грушу и тягает гири. Заодно рассказала о количестве подходов на каждом из тренажеров, на которых тренируется, сообщил sport-express.ru.

  • Упражнение на пресс — 3 подхода по 20 раз;
  • упражнения с гирей — 3−4 подхода по 15−20 раз;
  • упражнение на плечевой пояс и руки — 3 подхода по 10−15 раз;
  • бокс с грушей.
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:12
    Мешок это боксёрский, а не груша. Груша тоже есть, но это другой снаряд.
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