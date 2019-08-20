Новости мероприятий

10:49 МСК Все новости
Новости раздела
Мероприятия

Студент из Башкирии примет участие в WorldSkills в составе национальной сборной

10:15, 20.08.2019
Студент из Башкирии примет участие в WorldSkills в составе национальной сборной
Фото: realnoevremya.ru

Студент из Башкирии Ильмир Саитбаталов будет выступать на чемпионате мира WorldSkills в составе национальной сборной России. Он представит страну в компетенции «Архитектурная обработка камня».

Ильмир — из Хайбуллинского района, является студентом Сибайского многопрофильного профессионального колледжа.

Всего в составе сборной страны — 63 участника. Конкурсанты прошли отбор на национальных соревнованиях по стандартам WorldSkills и являются лучшими из лучших в своей стране.

Ильмир уже побеждал на V Национальном чемпионате (Краснодар, 2017 год), участвовал в национальном чемпионате Франции, тренировался в городе Бразилиа (Бразилия), передает .

Напомним, с 22 по 27 августа в Казани пройдет 45-й чемпионат WorldSkills. В нем примут участие более 1 300 конкурсантов, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о том, чем можно заняться во время чемпионата рабочих профессий.

МероприятияОбществоОбразование БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров