Студент из Башкирии примет участие в WorldSkills в составе национальной сборной

Студент из Башкирии Ильмир Саитбаталов будет выступать на чемпионате мира WorldSkills в составе национальной сборной России. Он представит страну в компетенции «Архитектурная обработка камня».

Ильмир — из Хайбуллинского района, является студентом Сибайского многопрофильного профессионального колледжа.

Всего в составе сборной страны — 63 участника. Конкурсанты прошли отбор на национальных соревнованиях по стандартам WorldSkills и являются лучшими из лучших в своей стране.

Ильмир уже побеждал на V Национальном чемпионате (Краснодар, 2017 год), участвовал в национальном чемпионате Франции, тренировался в городе Бразилиа (Бразилия), передает ГТРК «Башкортостан».

Напомним, с 22 по 27 августа в Казани пройдет 45-й чемпионат WorldSkills. В нем примут участие более 1 300 конкурсантов, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о том, чем можно заняться во время чемпионата рабочих профессий.